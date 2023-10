Bayern, Tuchel: "Copenaghen, un dato mi ha impressionato". E su Boateng...

Avvio di Champions League che meglio non si poteva per il Bayern Monaco. I bavaresi, in un match ricco di gol e colpi di scena, hanno battutto il Manchester United all'esordio. Domani la seconda giornata del girone: si va in Danimarca per affrontare il Copenaghen. Sarà l'occasione per il Bayern di riscattare anche il pareggio in campionato contro il Lipsia, che di fatto ha permesso a Bayer Leverkusen e Stoccarda di superare in graduatoria la squadra di Thomas Tuchel.