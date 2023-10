Diretta Inter-Benfica ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - L' Inter di Simone Inzaghi fa il suo debutto casalingo in Champions League ospitanbdo il Benfica dell'ex Juventus Angel Di Maria . Dopo il pareggio in extremis alla prima a casa della Real Sociedad i nerazzurri, privi di Frattesi , cercano un successo già importante in ottica qualificazione contro un avversario che in campionato vola (6 vittorie consecutive) ma ha perso in casa contro il Salisburgo in Champions League.

I ragazzi di Inzaghi sono dati per favoriti ma l'allenatore vuole la massima concentrazione come dichiarato alla vigilia: "Sarà una partita impegnativa, incontriamo una squadra che gioca ad altissima intensità, che, come l'Inter, ha vinto tutte le partite in campionato tranne una. Ha già vinto la Supercoppa, ha perso la prima partita in Champions rimanendo subito in dieci e nonostante questo avrebbe meritato altro".

Segui la diretta di Inter-Benfica su Tuttosport.com

Dove vedere Inter-Benfica streaming e diretta tv

Inter-Benfica, gara valida per la 2ª giornata della fase a gironi di Champions League e in programma alle ore 21 allo Giuseppe Meazza in San Siro a Milano, sarà visibile in diretta su Canale 5 e su Sky Sport Calcio (canale 202). In streaming sull'app Mediaset Infinity e Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Inter-Benfica

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Pavard, Carlos Augusto, Cuadrado, Asllani, Klaassen, Stankovic, Sanchez, Sarr. Indisponibili: Arnautovic, Frattesi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Otamendi, Morato, Aursnes; Neves, Kokcu; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Musa. Allenatore: Schmidt.

A disposizione: Soares, Kokubo, Araujo, Jurasek, Bernat, Gouveia, Florentino, Chiquinho, Neres, Tengstedt, Cabral, Guedes. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Antonio Silva. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Makkelie (Olanda).

Assistenti: Steegstra e de Vries.

IV uomo: Lindhout.

Var: Dieperink.

Avar: Kajtazovic (Slovenia).