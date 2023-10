Terremoto a Napoli, paura Real: i brividi non sono da Champions

NAPOLI - Il terremoto di ieri sera nei Campi Flegrei ha agitato la vigilia del Real Madrid: la squadra di Ancelotti, a Napoli per il big match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, giocherà infatti stasera nello stadio Maradona di Fuorigrotta, proprio uno dei quartieri partenopei più vicini all'epicentro degli sciami sismici degli ultimi giorni.