City in ritardo Champions, il motivo lo svela Guardiola: "C'era rischio"

Vigilia di Champions League con tanto di fuoriprogramma per i campioni in carica del Manchester City . I citizens sono reduci dal primo ko in Premier League contro il Wolverhampton , ma hanno tutta l'intenzione di restare imbattutti nel gruppo G della competizione europeo. Prossimo avversario degli inglesi sarà il Lipsia , che sta tenendo un ottimo rendimento in Bundesliga : -3 dalla vetta della classifica e prestigioso pareggio ottenuto per 2-2 contro il Bayern Monaco nell'ultimo turno. Match ostico per i blu di Manchester: a presentarlo in conferenza stampa Pep Guardiola .

Guardiola presenta Manchester City-Lipsia in Inghilterra: perché

Le dichiarazioni del tecnico spagnolo non sono state rese come da protocollo UEFA in Germania, ma in Inghilterra. La partenza del volo del Manchester City è stata posticipata. Guardiola ha spiegato: "Non c’è nessun problema, l’importante è volare sicuri e se dobbiamo partire in serata lo faremo. Le autorità hanno detto che era rischioso volare prima, ecco perché abbiamo allungato la sessione di allenamento e abbiamo tempo per riposarci prima di volare in Germania”.

Il tecnico catalano non pensa al 7-0 della scorsa edizione: “A Lipsia abbiamo pareggiato 1-1, ma domani sarà un’altra partita e un’altra competizione in cui dovremmo fare davvero una grande partita. La scorsa stagione abbiamo fatto un percorso incredibile in casa, avevamo il desiderio di farcela e provare a raggiungere nuovamente la finale. Ora, invece, la fase a gironi è completamente diversa e affrontiamo una squadra che gioca ad alta intensità e ha un allenatore come Rose che fa sempre bene le cose. Attaccano lo spazio con molte persone in mezzo. Dobbiamo fare attenzione se vogliamo portare a casa un risultato positivo che ci farebbe fare un grande passo avanti per la qualificazione”.