Champions, Rodgers avverte Sarri e la Lazio: “Il Celtic partirà in quinta”

La Champions League del Celtic non è iniziata nel migliore dei modi. I biancoverdi sono caduti per 2-0 in casa del Feyenoord . Gli scozzesi stavolta giocheranno in casa: di fronte la Lazio che, se in campionato è reduce dal pesante ko col Milan a San Siro , in Champions nella prima giornata ha ottenuto un preziosissimo punto contro l’ Atletico Madrid con l’ormai celebre gol di Provedel . A presentare la sfida del Celtic Park in conferenza stampa è stato il tecnico Brendand Rodgers .

Rodgers presenta Celtic-Lazio: "I nostri tifosi ci trascineranno"

Queste le dichiarazioni dell’allenatore degli scozzesi: “Essendo già stato qui e avendo vissuto le notti della Champions League, ovviamente non vedo l'ora. È una partita che regala a questo stadio tante emozioni. Le partite casalinghe per noi saranno fondamentali, quindi, vogliamo iniziare bene. È una sensazione davvero speciale. Questo è il palcoscenico più importante che si possa raggiungere nel calcio per club in Europa, spero che ne usciremo con un risultato positivo. Non abbiamo iniziato bene ma ho visto molti aspetti in questo in cui ero soddisfatto della squadra. Dobbiamo lasciarci trascinare dal tifo che scende dalle tribune fino a il campo. Dal fischio d'inizio partiremo in quinta dando il massimo".

"Penso che la ricetta per noi domani, soprattutto a questo livello, sia il coraggio. Devi essere coraggioso, devi avere quel coraggio e quella convinzione per giocare come vuoi giocare. Se riusciamo ad andare a giocare con quella convinzione e quel coraggio, allora abbiamo grandi possibilità di ottenere un risultato”.