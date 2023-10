Champions, Porto-Barcellona da record per Xavi: “Yamal come Messi? Credo…”

Una manita alla prima giornata di Champions League , ma ora il Barcellona è atteso da un confronto decisamente più impegnativo. Se i blaugrana hanno avuto vita facile nel primo confronto contro l' Anversa al Camp Nou, i catalani stavolta saranno ospiti del Porto al Do Dragao . Il Barça punta a superare il girone dopo la "retrocessione" in Europa League dello scorso anno e sta mantenendo alta la competitività anche in Liga : 20 punti frutto di sei vittorie (l'ultima col Siviglia lo scorso venerdì con l'autogol di Sergio Ramos ) e due pareggi, ad una sola lunghezza dal Real Madrid capolista.

Porto-Barcellona, Xavi a tutto campo in conferenza stampa

Xavi ha presentato in conferenza stampa Porto-Barcellona, che coinciderà con la sua centesima partita da allenatore dei blaugrana: "Ho imparato a non essere troppo euforico quando le cose vanno bene né troppo disfattista quando vanno meno bene. Penso che devo avere stabilità emotiva, soprattutto per i calciatori. Penso di essere abbastanza equilibrato emotivamente e cerco di trasmetterlo. Ho imparato a trovare l'equilibrio e a trattare tutto in modo più naturale".

Il Porto: "Ci aspettiamo un avversario aggressivo, intenso e molto veloce nelle transizioni. Da lì, può schierarsi con una linea da 4 o 5 in difesa. Quasi ogni anno Conceiçao ha utilizzato una linea da 4, ma saremo preparati nel caso in cui giocassero a 5 dietro. Mi ricordo il porto di Jardel, per esempio. Quello che vinse la Champions League, con Deco, Costinha, Maniche... La squadra di domani è una squadra con un allenatore che fa le cose molto bene, come Conceiçao. È una rivale storica, che da anni gareggia molto bene in Champions League".