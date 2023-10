Bonucci e l’Union Berlino di nuovo battuti al 94’: Braga rimonta show!

BERLINO - Si alza il sipario sulla seconda giornata della fase a giorni della Champions League con la vittoria in rimonta al 94' del Braga sul campo dell'Union Berlino. Per i tedeschi in campo dal primo minuto Leonardo Bonucci che, dopo l'ottima prestazione al Bernabeu contro il Real Madrid, vede la propria formazione andare avanti per due volte prima di essere recuperata e sorpassata all'ultimo respiro dagli avversari che riscattano il ko dell'esordio contro il Napoli. Padroni di casa che vanno subito avanti con l'ex Inter Gosens, ma il Var annulla per fuorigioco. Al 13' giallo per Leonardo Bonucci, poi la formazione berlinese sblocca alla mezz'ora sblocca con Becker che al 37' trova il secondo gol personale e il doppio vantaggio dell'Union. Sembra il colpo del ko, ma prima dell'intervallo Niakate dimezza lo svantaggio e ad inizio ripresa gli ospiti affondano subito trovando il pari con Bruma al 51'. Nel finale il match è combatutto, ma Artur Jorge (espulso al 79') indovina la mossa con Castro che entra in campo e al 94' regala la vittoria al Braga. Resta a secco Fischer che viene beffato ancora una volta nel finale come nella sfida contro gli uomini di Ancelotti.