Inter, Thuram affonda il Benfica. Napoli ko contro il Real di Ancelotti

Champions League, le altre sfide della serata

Il Manchester United di Ten Hag perde ancora nonostante la doppietta di Hojlund. Il Galatasaray, dopo essere andato sotto nel punteggio per due volte, ha regalato la copertina della serata a Mauro Icardi: dopo aver sbagliato un calcio di rigore l'argentino ex Inter ha realizzato la rete del 3-2 definitivo per i turchi. Perde a sorpresa l'Arsenal in casa del Lens: i francesi hanno rimontato la rete iniziale di Gabriel Jesus con Thomasson e Wahi per il definitivo 2-1. Il Siviglia non riesce ad imporsi in trasferta sul Psv: al gol di Gudelj nel secondo tempo risponde il calcio di rigore di De Jong e dopo appena un minuto ci pensa En Nesyri a riportare i suoi in vantaggio. Nei minuti di recupero, però, ecco il gol di Teze per il definitivo 2-2. Paura per il Bayern Monaco, che però si impone per 2-1 in rimonta in casa del Copenaghen. La vittoria la firmano Musiala e Tel dopo il primo gol di Lerager.