Diretta Celtic-Lazio ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Lazio fa visita al Celtic nel secondo turno della fase a gironi di Champions League. Biancocelesti e scozzesi sono inseriti nel girone E con Feyenoord e Atletico Madrid. La squadra di Sarri, dopo l'1-1 del primo turno all'Olimpico con i colchoneros, condivide il secondo posto del gruppo proprio con la formazione di Simone a quota 1 mentre il Celtic è ultimo con 0 punti dopo la sconfitta, al debutto, in casa degli olandesi, primi con tre punti. La Lazio viene dalla scofnitta in campionato a San Siro contro il Milan. "Il Celtic? E' pericolosissimo per dinamismo, rapidità e intensità. Mi ha sorpreso dal punto di vista tecnico, ha valori non banali. In Champions contro il Feyenoord meritavano molto di più loro, poi hanno subito gol su punizione prima dell'intervallo". Lo ha detto Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, in conferenza stampa alla vigilia.