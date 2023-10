Onana e United, horror show e qualificazione a rischio malgrado super Hojlund

Il portiere ex Inter ancora protagonista in negativo con la maglia dei Red Devils: che errori nel ko in Champions contro il Galatasaray

04 . 10 . 2023 08:01 2 min

Non sono mancate le sorprese nella prima serata della seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una di queste è la vittoria del Galatasaray in casa del Manchester United. Nel gruppo A, i turchi hanno espugnato Old Trafford e ora i Red Devils sono a rischio eliminazione. La squadra di Ten Hag, infatti, è ultima nella classifica del girone con 0 punti, con il Bayern primo a punteggio pieno, il Galatasaray secondo a quota 4 e il Copenaghen terzo con un punto. Non basta Hojlund, flop Onana Non è bastata allo United la doppietta dell'ex Atalanta Hojlund, la formazione turca è riuscita a vincere 3-2 a Manchester con i gol di Zaha, Akturkoglu e Icardi. Ancora protagonista in negativo Onana che, in questo inizio di avventura ai Red Devils, ha spesso commesso errori decisivi. E anche contro il Galatasaray ha compromesso l'incontro e anche la qualificazione agli ottavi di Champions: l'ex Inter, sul risultato di 2-2, ha regalato il pallone a Mertens al limite dell'area e Casemiro è stato costretto a fermare il belga con le cattive, causando un rigore e rimediando l'espulsione. Icardi ha sbagliato dal dischetto ma poi, dopo appena tre minuti, ha segnato la rete della vittoria battendo un Onana ancora indeciso nell'uscita. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Thuram affonda il Benfica City in ritardo Champions Tutte le news di Champions League

