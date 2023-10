Di Maria evapora, Calhanoglu gigante: le pagelle di Inter-Benfica

L'Inter di Simone Inzaghi ha trovato la sua prima vittoria in questa edizione della Champions League in casa contro il Benfica . A decidere il match ci ha pensato la rete di Marcus Thuram . Ecco tutti i voti della partita.

Inter

Sommer 6.5: La parata con cui si oppone ad Aursnes al 13’ è fondamentale.

Pavard 7: Prima a San Siro, si conferma di altra categoria: non sbaglia un pallone.

Acerbi 6.5: Primo tempo di grande libertà, nella ripresa respinge tutto.

Bastoni 6.5: Ferma subito Di Maria e i tifosi apprezzano. Si fa sorprendere alle spalle dalla rimessa di Bah, però Sommer lo “salva”. Poi le classiche offensive arrembanti nella ripresa.

Dumfries 6.5: Ha tre occasioni per segnare, due di testa, ma le cilecca tutte. Si rifà però con la fuga e l’assist per l’1-0. Darmian (28’ st) 6: Entra con il solito ordine.

Barella 7.5: È dappertutto. Ci prova di destro, Trubin gli dice di no, poi l’assist per la traversa di Lautaro e un’altra occasione. In più una gran chiusura su Neres. Klaassen (46’ st) ng.

Calhanoglu 7: Dimenticata la prova opaca di Salerno - anche se sbaglia un paio di palloni pericolosi -; nella ripresa giganteggia. Asllani (39’ st) ng.

Mkhitaryan 7: Meglio in fase di interdizione che di rifinitura, ma quanto corre, quanto copre. Condizione eccezionale.

Dimarco 7: Cross a getto continuo. Carlos Augusto (39’ st) ng.

Thuram 7: Parte forte, anche se poi ma poi fatica a farsi trovare. Torna ad accendersi nella ripresa ed è puntuale sul cross di Dumfries. Sanchez (28’ st) 6: Combatte.

Martinez 7: Dopo un primo tempo non preciso, nella ripresa dà la carica colpendo due clamorosi legni che anticipano l’1-0.

All. Inzaghi 7: Per le occasioni create soprattutto nel secondo tempo, avrebbe meritato di vincere con più margine, ma i tre punti sono comunque fondamentali.