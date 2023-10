Bellingham strega Del Piero e Capello e Alex elogia l’Inter: “Ecco cosa ha”

"Bellingham è forte fisicamente, bravo coi piedi, ha grandissima personalità e fa anche gol. Dategli il nome che volete, ma questo è forte vero e lo è in tutte le zone del campo, con o senza palla". Lo ha detto Alessandro Del Piero a 'Sky', su Jude Bellingham e il suo impatto al Real Madrid . L'ex capitano della Juventus , commentando la vittoria dei blancos a Napoli in Champions League , ha spiegato: "Fa male quando si inserisce. Per uno così giovane entrare con questa personalità nel Real Madrid è un'altra cosa da non sottovalutare, complimenti a lui e anche ad Ancelotti che è stato bravo nel gestirlo subito al meglio. Non è il sostituto di Benzema, ma ad oggi lui sostituisce Benzema. Il Real Madrid senza il francese usa gli inserimenti di Bellingham per far male alle difese avversarie".

Le parole di Del Piero sull'Inter

Del Piero, poi, si è espresso sulla vittoria dell'Inter contro il Benfica, dichiarando: "Una vittoria è una vittoria, al di là di come arriva. L’importante è sempre fare un gol più dell’avversario e conferma la forza dell’Inter. Questo è un momento in cui devi dare continuità, non vincere 3-4 a zero, e l'Inter sta facendo questo in questo avvio di stagione vincendo in campionato e Champions League. Va bene anche l'1-0 in questo momento. Thuram lo conosco fin da piccolo, sono felice di quello che sta facendo con l’Inter, è arrivato in un ruolo molto delicato e si è inserito molto bene in un gruppo solido. È partito alla grande come dimostra il gol vittoria segnato questa sera”.