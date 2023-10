Chiellini: Rigore per il Napoli assurdo. Inter sulle spalle di Lautaro da anni

Giorgio Chiellini è tornato per commentare le prestazioni di Napoli e Inter in Champions League. L'ex difensore della Juventus, attualmente al Los Angeles FC, è intervenuto in diretta tv (in collegamento anche con Del Piero) per parlare della serata europea che hanno vissuto le due italiane impegnate ieri sera. I Blancos si sono imposti sui partenopei con il risultato di 3-2, e al termine del match Ancelotti ha mostrato tutte le sue perplessità sul rigore concesso ai padroni di casa definendolo un fallo "che solitamente non si fischia", in quanto "la mano di Nacho era un po' coperta ma stava scivolando". Chiellini ha voluto dare ragione al tecnico azzurro: "Ancelotti ha analizzato bene l'episodio, sono d'accordo sul rigore. Da difensore è assurdo, sei su un rimpallo, il braccio è un po' alto ma il pallone colpisce prima il piede".