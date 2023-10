Bonucci, palla sotto le gambe e inizia la rimonta Champions del Braga! Union ko

L' Olympiastadion in Champions League non porta evidentemente bene a Leonardo Bonucci , che è uscito sconfitto con il suo Union Berlino contro il Braga nella seconda giornata del gruppo C . Nello stadio dove nel 2015 aveva perso la finale con la Juve contro il Barcellona (1-3) l'ex difensore dei bianconeri è stato protagonista in negativo nella dinamica che ha permesso agli ospiti di accorciare le distanze dando inizio alla sua clamorosa rimonta: da 2-0 a 2-3 .

Bonucci titolare con l'Union Berlino, tedeschi di nuovo ko

Bonucci ha giocato di nuovo titolare. I padroni di casa sono partiti col piede pigiato sull'acceleratore per riscattare la sconfitta all'esordio (1-0) in trasferta contro il Real Madrid e, a cavallo tra il 30' e il 37', Becker ha realizzato una doppietta che sembrava aver spianato la strada alla vittoria per gli uomini di Fischer.

I portoghesi non hanno, però, mollato la presa: Banza ha calciato dalla distanza un pallone che Bonucci non è riuscito a intercettare finendo col cadere nel tenativo di evitare che gli sfilasse tra le gambe, il portiere Ronnow con la visuale ostruita ha fatto il possibile respingendo la sassata dal limite dell'area di rigore, ma il difensore Niakaté è stato il più lesto di tutti per la ribattuta in rete.