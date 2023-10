Sergio Ramos, furia su Orsato sul rigore: "Ecco cosa mi ha detto"

Orsato nel mirino degli spagnoli: "Scandalo, ha rubato due punti al Siviglia"

I media parlano addirittura di "scandalo" e affermano che "Orsato ha rubato due punti al Siviglia". Gli andalusi, in particolare, recriminano per tre episodi: il gol del momentaneo 1-0 siglato da Pedrosa e annullato per un tocco di mano a detta degli iberici inesistente, il rigore concesso agli olandesi per un dubbio fallo di Sergio Ramos in scivolata e per il definitivo 2-2 dei padroni di casa che, secondo gli spagnoli, sarebbe dovuto essere cancellato per un fallo a inizio azione. In tutte le azioni contestate dalla squadra di Mendilibar, Orsato non ha avuto il minimo dubbio e non è stato richiamato dal Var.

Sergio Ramos duro con Orsato

Decisione ritenute inaccettabili da parte del club andaluso e in particolare da Sergio Ramos che nel postpartita ha commentato così l'episodio del calcio di rigore: "Ho sempre detto che il Var c'è per aiutare. Se prendi una decisione sbagliata, datti il tempo di correggerla e in questo caso, dopo averlo visto 50 volte, io non l'ho nemmeno toccato. Infatti tolgo il piede in modo che sia chiaro che non sto toccando il giocatore né la palla e l'arbitro mi dice che l'ha vista molto chiaramente. A volte non si tratta solo di calcio. Non cerchiamo alibi ma l'arbitro è stato troppo protagonista nei momenti decisivi che hanno segnato il risultato. Il rigore non c'era; capisco che l’arbitro prenda decisioni rapide ma il Var deve aiutarlo. E poi sembrava che, finché non ci avessero pareggiato, la partita non sarebbe finita”. In una storia Instagram l'ex Real Madrid ha ripubblicato un video dell'azione e l'eloquente didascalia in riferimento alla frase detta da Orsato in merito al contatto: "Mi ha detto che era molto chiaro", ha scritto Ramos.