Bellingham, gol alla Maradona al Napoli, "ma Diego era altro"

Spettacolare 2-3 al Maradona tra Napoli e Real Madrid . Una sfida senza esclusione di colpi, che ha visto vincere i blancos con l'autorete di Meret sul siluro da fuori di Valverde . Ma ad essere protagonista tra le merengues, ancora una volta, è stato senza dubbio Jude Bellingham . Assist per Vinicius e rete del momentaneo 1-2. Un gol stupendo, una serprentina lunga decina di metri dove il numero 5 ha abbinato forza fisica e qualità palla al piede, tanto da far scattare paragoni illustri.

Bellingham e il paragone con Maradona

Al termine della sfida contro gli azzurri, Bellingham ha parlato ai microfoni di Movistar. Un'intervista nella quale gli era stato detto che il suo sembrava una realizzazione di Maradoniana memoria: "Paragone con Maradona sulla mia rete? Penso sia un po' troppo! È stato un bel gol, ma da quello che ho visto sia su YouTube che nei documentari, aveva una qualità superiore alla mia. Io voglio dare il mio contributo come Jude, non come Maradona! Sicuramente potrebbe essere uno dei più bei gol che ho segnato, specie contro una grande rivale e in uno stadio come questo".

Sulla partita contro il Napoli e il girone di Champions: "La cosa più importante è stata la vittoria e aver contribuito ad essa. Sono tre punti che ci mettono in una buona situazione. Venire a giocare qui non è semplice, questa vittoria ci dà respiro in ottica classifica del girone. Possiamo concentrarci partita dopo partita, senza preoccuparci di cosa accade alle nostre spalle. Siamo felici di come abbiamo giocato questo match, ora però testa alla prossima gara".