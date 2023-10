Champions, impresa Lazio: sbancata Glasgow! Pari Milan a Dortmund, tonfo Psg

Dopo lo 0-0 all'esordio nel gruppo F di Champions League contro il Newcastle dell'ex Tonali, il Milan di Stefano Pioli non va oltre il pareggio a reti bianche anche a Dortmund contro il Borussia. Match vibrante, con occasioni da una parte e dall'altra (clamorose quelle di Pobega, Giroud e Leao per i rossoneri) e tanta 'garra' in mezzo al campo, con l'ex bianconero Emre Can particolarmente ispirato. Sale invece a quota quattro punti - nel girone E - la Lazio di Maurizio Sarri: reduce dal clamoroso 1-1 con l'Atletico Madrid, frutto della rete di Provedel al 94', i biancocelesti trovano il successo - sempre nell'extra-tima - a Glasgow contro il Celtic. Al vantaggio Furuhashi dopo 12' rispondono Vecino al 29' e Pedro al 95'.