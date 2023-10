Luis Enrique dopo il crollo del Psg: “Sono il primo e ultimo responsabile"

LONDRA (INGHILTERRA) - Tonfo totale del Psg : la squadra di Luis Enrique incassa un clamoroso 4-1 in casa del Newcastle nel secondo turno della fase a gironi di Champions League . Il Gruppo F vede al momento proprio i Magpies in testa con quattro punti, seguiti dai francesi a -1 e dal Milan, che dopo lo 0-0 al debutto in casa contro gli inglesi ha raccolto lo stesso risultato al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund, fanalino di cosa a quota 1. Al termine del match il tecnico del Psg ha commentato così il rotondo ko: "Sono il principale responsabile del risultato. Il primo e l'ultimo responsabile. Non c'è stato alcun problema con l'atteggiamento dei miei giocatori. Il risultato è giusto, ma il punteggio è eccessivo. Sono contento di quello che hanno fatto i giocatori tranne negli ultimi trenta metri. Hanno fatto quello che mi aspettavo da loro".

Luis Enrique dopo il ko per 4-1 contro il Newcastle

L'ex Barcellona ammette poi di non aver fatto alcun discorso ai suoi ragazzi negli spogliatoi alla fine della partita: "Non parlo mai con i giocatori subito dopo le partite. Perché l'emozione è ancora troppo presente. Preferisco aspettare finché non mi sarò calmato. Io ripeto. Non parlo mai con i miei giocatori dopo le partite". Sulla situazione del girone: "Abbiamo giocato due partite, siamo secondi. Il gruppo è interessante. Faccio i complimenti al Newcastle che ovviamente ha meritato la vittoria ma ripeto, il risultato è un po' eccessivo e non rispecchia la differenza tra le due squadre. Dobbiamo migliorare alcune cose per il futuro".