Celtic, Glasgow e Asia: perché ci sono tanti giapponesi e coreani in squadra

Asia, Celtic e Glasgow: la curiosità

La rete del centrocampista nipponico ha aperto un curioso dibattito sul Celtic che nell'undici titolare di ieri ha schierato ben 4 calciatori asiatici con il quinto subentrato a gara in corso. Si, tra le fila degli scozzesi è massiccia la presenza di calciatori del continente asiatico: Kobayashi, Iwata, Furuhashi, Hatate e Maeda di nazionalità giapponese; Hyun-jun Yang, Hyeok-kyu Kwon e Hyeon-gyu Oh dalla Corea del Sud. Come mai così tanta presenza dall'oriente in quel di Glasgow? La risposta è semplice e riguarda la storia del recente passato biancoverde, collegata all'ormai ex (adesso sulla panchina del Tottenham) Ange Postecoglu. Il greco ha allenato gli Yokohama Marinos prima di arrivare in Scozia e una volta alla guida del Celtic ha deciso di puntare sui talenti avvistati nella sua precedente esperienza.