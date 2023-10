Pagelle Celtic-Lazio: Sarri azzecca i cambi. Pedro show, l’Europa casa sua

Con una rete di Pedro al 95' la Lazio passa per 2-1 sul campo del Celtic conqusitando tre punti preziosi nella seconda giornata della fase a giorni della Champions League. Ecco le pagelle biancocelesti della sfida.

Pagelle Lazio: Pedro show

Provedel 6.5: Incolpevole sul gol di Furuhashi, provvidenziale su Hatate.

Lazzari 5.5: Yang non gli crea particolari problemi, ma nella ripresa ha qualche incertezza di troppo.

Patric 6.5: Gioca al posto di Casale per contrastare la velocità di Furuhashi e ci riesce bene.

Romagnoli 5.5: Fuori posizione sul gol di Furuhashi. Un errore che lo fa sbandare per un po’ anche se migliora nella ripresa.

Hysaj 5.5: Poco aggressivo per tutta la gara, come sull’azione dell’1-0 che parte da una sua marcatura lenta. Marusic (39’ st) ng

Kamada 5: Ancora fuori dai meccanismi del gioco di Sarri e anche fisicamente non sembra reggere certi palcoscenici.

Vecino 7: E’ l’uomo dei gol pesanti, prendendo per mano la Lazio nel momento del bisogno. Corre, contrasta, imposta e ci mette la testa nel gol del pari.

Luis Alberto 6.5: Tra i pochi a girare anche quando la Lazio è in svantaggio. Resta il motore della squadra. Guendouzi (22’ st) 6.5: Sua la palla al bacio per il 2-1 di Pedro.

Felipe Anderson 5: Chiamato tante volte in causa dai compagni, ma la sua qualità offensiva non si vede. Isaksen (22’ st) 5.5: Entra un po’ morbido e non incide.

Immobile 5.5: Ha una buona occasione, ma è in fuorigioco. Poi tanta corsa e sacrificio, senza abbinare la qualità che serve negli ultimi metri. Castellanos (26’ st) ng

Zaccagni 6.5: Johnston ha una brutta serata per colpa sua. Produce tanto gioco, sopperendo anche all’inconsistenza di Hysaj. Pedro (39’ st) 7.5: L’Europa è casa sua e allo scadere regala i tre punti alla Lazio.

All. Sarri 6.5: La sua Lazio ha un’anima nonostante un gioco così così. Azzeccati i cambi.