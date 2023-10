Thiaw alza il muro, Reijnders si spegne: le pagelle di Borussia Dortmund-Milan

Secondo 0-0 consecutivo in Champions League per i rossoneri di Pioli. Leao e compagni non riescono a sfondare

12 Successiva DORTMUND Kobel 6.5 Attento su Pulisic, mura Chukwueze nel finale. Ryerson 5.5 È veloce, ma Leao di più. Si affaccia a volte in avanti, ma non punge. Hummels 6 Sfida d’esperienza con Giroud, non commette errori gravi. Schlotterbeck 6.5 Bene su Giroud, si sgancia in avanti. Bensebaini 6.5 Per diverso tempo nel mirino dell’Inter, mostra le migliori cose quando spinge col suo sinistro, impegnando Maignan. Dietro controlla Pulisic. Can 6.5 L’ex Juve fa il suo senza sbavature. Ozkan 6 Diligente nel gestire la palla, fatica solo quando Musah strappa. Brandt 5.5 Molto mobile, ma anche poco concreto. Adeyemi (19’ st) 6 Pimpante. Reus 6 Il merito maggiore del veterano giallonero è quello di togliere Reijnders dal gioco. Nmecha (27’ st) 6 Entra con incisività. Malen 6 Nella prima mezz’ora è una spina nel fianco e sfiora il palo con un sinistro velenoso. Poi si spegne. Bynoe-Gittens (27’ st) 5.5 Prova a dribblare, Florenzi c’è. Füllkrug 5.5 Un tiro respinto da Maignan, poi gioca per lo più spalle alla porta. All. Terzic 5.5 Dopo il ko a Parigi ci si aspetta un Dortmund più aggressivo, invece Maignan ha corso pochi pericoli. Guarda la gallery Theo e Leao, solo lampi: per il Milan pari a Dortmund © RIPRODUZIONE RISERVATA 12 Successiva

Abbonati per continuare a leggere L'abbonamento Plus+ ti permette di leggere tutti i contenuti del sito senza limiti Scopri ogni giorno i contenuti esclusivi come Interviste, Commenti, Analisi, le Pagelle e molto altro ancora! Plus+ € 5,90 /mese Scopri l'offerta Hai già un abbonamento? Accedi