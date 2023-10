Mbappé, scambio maglia rifiutato in Newcastle-Psg ma il motivo non è il ko

LONDRA (INGHILTERRA) - Lo scambio di maglia con Mbappé è diventato un vero e proprio "caso". Il Psg è caduto malamente in casa del Newcastle (4-1) nel secondo turno della fase a gironi di Champions League . Una prova incolore per i francesi, messi ko dalle reti di Almiron, Burn, Longstaff e Schar . Proprio l'autore del momentaneo 3-0, al termine del match ai microfoni di TNT Sports ha spiegato di aver chiesto la maglia a Mbappé ma di non aver ricevuto nulla: “Lo stavo bloccando su un rinvio. Volevo prenderla per il mio fratellino". Niente da fare, però. Il motivo del mancato scambio di maglia non è comunque legato alla sconfitta dei parigini.

Mbappé il "giallo" legato alla maglia

Sì, perché Longstaff è arrivato troppo tardi. Trippier, infatti, lo ha anticipato regalando la divisa del 7 francese al proprio figlio, fan sfegatato dell'ex Monaco: “Lunedì ho litigato un po’ con mio figlio e lui ha detto che voleva entrare in campo con Mbappé invece che con me. Non ne ero felice - ha spiegato l'ex Tottenham prima del calcio d'inizio -. È ossessionato da lui, guarda sempre i suoi video su YouTube. Gli ho detto: 'Se esci con Mbappé, non guardarmi nel tunnel!'. Tutti vorranno la sua maglia, è normale, ma non gliela chiederò: voglio i tre punti!". Probabilmente, però, avrà cambiato idea dato che dopo il triplice fischio le telecamere hanno inquadrato il bambino che indossava la maglia numero 7 di Kylian Mbappé. Un regalo speciale dopo una serata indimenticabile per il Newcastle e i suoi tifosi.