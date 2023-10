Inter, Inzaghi: "Lautaro da Pallone d'Oro. Lukaku? Ci penserò tra 48 ore"

" L'Inter arriva a bene. Sabato abbiamo vinto una partita importante e non semplice. Domani è una gara importantissima in un girone molto equilibrato dove bisognerà tenere molto alta la concentrazione perché il Salisburgo è una squadra non semplice da affrontare, che ha vinto a Lisbona, per cui chiederò massima concentrazione. Dubbi di formazione ne ho diversi. Ieri ho visto dieci giocatori in allenamento, che non sono scesi in campo". Lo ha dichiarato Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il Salisburgo .

Il tecnico nerazzurro ha aggiunto: "Chiaramente qualcosa cambierò, perché le rotazioni devono essere un grandissimo valore aggiunto, la fatica fisica e mentale si fa sentire. In più ho tantissimi nazionali che nei quindici giorni di nazionali si sono riposati poco perché hanno avuto viaggi e partite. Devo valutare tutti molto bene. Sanchez? Sanchez è pronto, è un giocatore che ho voluto fortemente, è tornato con grande entusiasmo. Sta lavorando molto bene. Non ha fatto preparazione e ha avuto due chiamate in nazionale, è andato a giocare con entusiasmo".

Champions, le parole di Inzaghi in conferenza

Su Lukaku: "Lukaku da 'ringraziare' vista l'esplosione di Thuram? Marcus sta facendo ottime cose, alla Roma e Lukaku penseremo da mercoledì in poi. Adesso siamo concentrati sul Salisburgo, è una squadra che da anni in campionato vince e fa sempre la Champions. Il loro allenatore ha lavorato nell'academy, conosce i loro giovani, sono una squadra che corre. Bisognerà essere molto, molto concentrati". Sull'inizio di stagione: "Siamo primi nel girone di Champions e in campionato ma sappiamo è trascorso appena un quarto di stagione. Ci sono tantissime partite davanti e dovremo essere bravi a guardare a domani, come abbiamo fatto tante volte sapendo che ogni avversario ti può creare insidie". Infine, su Lautaro Martinez: "Se Lautaro Martinez è da Pallone d'Oro? Sì, sicuramente, per il percorso fatto e i trofei vinti. Dev'esserci quella notte, poi non credo vincerà ma si merita quanto sta avendo e deve continuare a lavorare così. Anche i primi due anni ha fatto molto molto bene".