Union, Fischer su Bonucci: "Si è adattato bene ma la condizione atletica..."

Giornata di vigilia per l' Union Berlino , che domani in Champions League affronterà il Napoli . Periodo di crisi per i tedeschi, che vengono da una striscia estremamente negativa di risultati. Nelle ultime 8 partite tra campionato e Champions (casualità vuole che siano le stesse da quando Bonucci è arrivato in squadra ) sono arrivate 8 sconfitte. Ora la voglia di rialzarsi nella notte europea contro i campioni d'Italia in carica. A presentare la sfida nella conferenza di vigilia, il tecnico dell'Union, Urs Fischer .

Fischer: "Il Napoli non è in crisi"

Queste le sue parole in sala stampa: "È positivo riscendere subito in campo dopo l'ultima sconfitta. Fiducia della società nonostante il periodo? Ovviamente fa piacere, lavoriamo per uscire dal periodo di difficoltà. Davanti avremo un avversario ostico, il Napoli è campione d'Italia: ci manca autostima dopo gli ultimi risultati poco positivi, dobbiamo pensare positivo essendo consapevoli che il calcio è divertimento. Napoli in crisi? Non direi: sono a 5 punti dal primo posto in classifica. Vero che non ci sarà Osimhen, che hanno anche un difensore fuori, ma resta una squadra forte, è pericolo su tutti i fronti: sugli esterni ha giocatori come Politano e Kvaratskhelia, a centrocampo hanno un metronomo come Lobotka. Non ho pensato a nulla di particolare per fermare Lobotka, sarebbe un errore concentrarsi soltando su di lui. Rudi Garcia? Non lo conosco personalmente, ho seguito però il Napoli e so che si tratta di una squadra compatta, forte nell'uno contro uno sugli esterni". Fischer, nella conferenza pre gara, ha parlato anche di alcuni singoli: in particolare di Bonucci e Gosens...