Ten Hag: "Hojlund, i gol arriveranno. Eriksen in panchina? C'è un motivo"

Il Manchester United si appresta a scendere in campo in Champions League. Dopo due giornate i Red Devils sono ancora a 0 punti: se la sconfitta contro il Bayern Monaco poteva essere messa in conto, molto più sorprendente è stata quella ad Old Trafford contro il Galatasaray , con il gol vittoria di Icardi nel finale. Quella di domani con il Copenaghen sarà una gara fondamentale per la qualificazione, ma anche per onorare al meglio la memoria di Sir Bobby Charlton , leggenda del club scomparso nelle scorse ore.

Nella conferenza stampa della vigilia, preceduta da un minuto di silenzio proprio per omaggiare la bandiera del Manchester United, ha così parlato Erik ten Hag: "Sir Bobby Charlton è una leggenda, un gigante, non solo per il Manchester United ma per il calcio. I nostri pensieri sono con la sua famiglia, moglie e figli. Siamo professionisti, è il nostro lavoro, dobbiamo usare quelle emozioni nel modo giusto. Lui è davanti all'Old Trafford, con Denis Law e George Best. È sempre con noi e loro sono sempre una grande ispirazione per noi, ogni giorno e per ogni partita. Innanzitutto, vogliamo vincere per omaggiare Sir Bobby Charlton, ma vogliamo sempre farlo in un certo modo ed è quello a cui puntiamo. È sempre speciale, ogni sera all'Old Trafford i tifosi sono sempre al nostro fianco, è un legame forte. L'ultima partita casalinga contro il Brentford, quando la partita difficile, sono rimasti ad incitarci. I tifosi restano con noi nelle situazioni più avverse, combattiamo insieme, quindi sicuramente domani, dopo la scomparsa di Sir Bobby Charlton, il loro eroe, leggenda e gigante, sono sicuro che sarà una serata molto emozionante". La conferenza si sposta poi sui singoli, e in particolare su Eriksen e Hojlund...