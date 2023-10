Salisburgo, Struber sfida l'Inter e Inzaghi: "Vogliamo essere antipatici"

Il Salisburgo è pronto a lottare al "Meazza" contro l'Inter. L'allenatore Gerhard Struber ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter, valida per la terza giornata del gruppo D di Champions League: "Abbiamo studiato l'Inter. Vogliamo dimostare che sappiamo cosa è la Champions League. Dopo Lisbona ho detto ai ragazzi di non montarci la testa, come dopo la Real Sociedad gli ho detto di non deprimerci. Dobbiamo avere la giusta reazione emotiva, io devo aiutarli a livello mentale per fargli capire che domani potremo avere successo in quello che faremo. Crea tante azioni pericolose, specialmente con i cross e con il gioco di posizione. Dovremo essere flessibili per difenderci in momenti del genere, dovremo mostrare resilienza, di saper soffrire in momenti così. Per esempio, nelle transizioni. Dovremo essere pronti non solo per Thuram o per Lautaro, ma per tutta la qualità dell'Inter".