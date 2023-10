Psg-Milan, allerta sicurezza: cosa temono le autorità francesi

È grande attesa per il match di Champions League tra Psg e Milan. La sfida al Parco dei Principi è una delle più attese di questo turno, e potrebbe incidere significativamente sulla situazione in ottica qualificazione di entrambe le squadre. Una partita dove sarà presente il tanto atteso ex Gianluigi Donnarumma, sulle cui motivazioni per l'addio ai rossoneri è intervenuto Enzo Raiola. Una gara che, però, è stata anche attenzionata in termini di sicurezza, come riportato in queste ore da L'Equipe.