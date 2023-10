Mbappé alla prima contro il "suo" Milan: voglia di riscatto Champions

PARIGI - Rinfrancato e con voglia di riscattarsi. Questo sarà il Paris Saint Germain che domani sera ospiterà il Milan in un passaggio cruciale per la qualificazione, e anche per la conquista del primo posto del girone. L’eco del doloroso e rumoroso capitombolo di Newcastle risuona ancora al centro di allenamento di Poissy, dove però la seduta di oggi con 10 gradi e una persistente pioggerellina è stata affrontato col sorriso da Kylian Mbappé e compagni.

Il momento del Psg

Questo perché il trionfo di sabato in casa contro lo Strasburgo è arrivato senza sforzi e soprattutto ha visto il primo attore protagonista con un gol dal dischetto che gli permette di mantenere ancora saldo il primo posto della classifica dei marcatori di Ligue 1 con otto reti, ben tre in più dei secondi piazzati. Una sessione di preparazione allo scontro con i rossoneri piuttosto rilassata, nella quale si è potuta registrare la giusta calma ma anche la determinazione a dare finalmente un’accelerata alla stagione.

Ancora incapace di infilare neanche la terza marcia, il Psg di Luis Enrique non ha mai inanellato più di due vittorie di fila, cosa che potrebbe accadere solo con un trionfo sui rossoneri domani sera al Parc des Princes. Dopo essersi imposti su Rennes e Strasburgo, Marquinhos e compagni cercano la conferma contro un Milan a sua volta obbligato a far risultato per non compromettere in modo quasi decisivo il discorso legato alla qualificazione.

Situazione Girone

Il fatto che sia solo la terza giornata scongiura le possibilità che si tratti di uno spareggio, ma in un gruppo così equilibrato e nel quale le quattro contendenti sono tutte in altrettanti punti, un pareggio nella sfida del Parc sarebbe il classico bicchiere mezzo vuoto per entrambe le contendenti. Soprattutto per i parigini, che davanti al loro pubblico hanno storicamente costruito le loro qualificazioni e vorranno arrivare a San Siro con un vantaggio importante dal punto di vista aritmetico e mentale. Da sempre dichiaratosi simpatizzante del Milan in Italia, Mbappé vorrà bagnare con un gol la sua prima contro i rossoneri, contro i quali avrà il dente avvelenato anche Achraf Hakimi, ex interista. L’esterno marocchino tornerà a sfidare Theo Hernandez in uno dei duelli più interessanti della contesa, ed è per questo che Luis Enrique gli affiancherà Ousmane Dembelé, che sabato è entrato negli ultimi 25 minuti proprio per carburare al meglio per la grande occasione, dove farà esplodere al massimo il suo motore.