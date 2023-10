Barcellona, Xavi: “Arbitri? Ancelotti ha ragione, non possiamo parlare”

Barcellona-Shakhtar Donetsk, le dichiarazioni di Xavi

Queste le parole dell'allenatore blaugrana: "Per noi questa è una partita cruciale. I tre punti sono fondamentali per superare il girone, ma affronteremo un avversario difficile. Chi è infortunato non è al 100% e per questo non è nella lista dei convocati. Non è l'ideale, ma è così. Abbiamo vari indisponibili, Gavi è squalificato, ma non siamo qui per lamentarci, e non sarà una scusa. Ruolo ridotto? Le voci le create voi, io ho sempre detto che è fondamentale. Ma è inevitabile. Ha dato un grande contributo con e senza palla. Ci mancherà, soprattutto contro un avversario di alto livello in termini di caratteristiche fisiche e tecniche. Vedremo come andranno le cose per i prossimi impegni: sono ottimista, potremmo recuperare qualcuno per El Clásico". Poi un elogio a Gundogan: "Ha iniziato molto bene la stagione, sono molto contento del modo in cui si sta adattando. Capisce cosa vogliamo fare. Ha un valore inestimabile, è fondamentale".

Xavi ha poi spento qualsiasi possibilità di cambio modulo: "Non è il momento di fare esperimenti o cose insolite, dobbiamo essere pratici e mostrare il nostro stile di gioco, la nostra identità. Non introdurremo innovazioni significative. Sono convinto che la squadra, nonostante gli infortuni, possa competere e giocare bene. Il modello di gioco è ciò che è importante. Abbiamo bisogno dei tifosi, giochiamo per loro. Se vinciamo è grazie ai Culers. È importante che vengano domani e si divertano. Giocatori della Masia? Le migliori squadre del Barça della storia hanno sempre avuto molti giocatori provenienti dalle giovanili. Oggi i convocati sono 12. È motivo di orgoglio. Guiu, Yamal e gli altri sono persone umili. Questo è essenziale nella vita e nello sport. Marc si è allenato duramente, così come gli altri che stanno crescendo. Non vedo alcun problema nell'aspetto umano della loro gestione".