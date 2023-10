Psg, Luis Enrique: “Chi prenderei del Milan? Nessuno”. E su Donnarumma…

Dopo la sconfitta contro la Juventus , il Milan è pronto a scendere in campo in Champions League . Il prossimo avversario sarà il Psg dell'ex Donnarumma . In un girone molto equilibrato come quello dei rossoneri, pochi punti potrebbero fare la differenza in vista degli ottavi e i parigini non possono più sbagliare dopo il 4-1 contro il Newcastle. Luis Enrique ha presentato la sfida in conferenza stampa .

Psg-Milan, le dichiarazioni di Luis Enrique

"ll Milan è una grande squadra, abituata a giocare per vincere in grandi competizioni. Hanno un grande allenatore, stanno benissimo, sono bravi sia con il pallone sia senza, fanno un ottimo pressing" - ha spiegato l'allenatore dei parigini. Il tecnico ha poi proseguito: "Il nostro è il "gruppo della morte", tutte le squadre possono passare". Sulla partita: "Per noi è una grande opportunità. Questo doppio confronto è come una sfida a eliminazione diretta. Non credo però che sapremo chi si qualificherà fino all'ultima giornata. Per vincere dobbiamo attaccare più dell'avversario, ma dobbiamo anche saper difendere. Sono ottimista. Possiamo sempre migliorare, ma noto che i nostri tifosi apprezzano quando vedono il recupero alto, il nostro coraggio, dobbiamo sempre essere in grado di giocare così tutta la partita. Chi prenderei dei rossoneri? Nessuno. Sono giocatori del Milan e non del Psg. Loro sanno anche cambiare rispetto al 4-3-3, come hanno fatto con il Tottenham la scorsa stagione".

Luis Enrique ha elogiato anche per Donnarumma, grande ex della partita: "Prima di arrivare al Psg sapevo che era un giocatore di livello mondiale, ma tutti abbiamo margini di crescita e lui anche può migliorare. Oltre che un ottimo giocatore è anche un grande essere umano e non è sempre così". A chi invece gli chiede se Mbappé possa vincere il Pallone d'Oro nonostante la concorrenza di Haaland e Messi: "Non lo so", ha risposto sbuffando.