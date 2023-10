Newcastle, Howe: "Tonali è in forma sta bene. Dimentichiamo il Psg"

"Dimentichiamo la vittoria con il Psg". E' stato questo l'appello di Eddie Howe alla vigilia della sfida del St James' Park contro il Borussia Dortmund . Il 4 a 1 contro i parigini ha permesso alla formazione inglese di balzare in vetta al gruppo F che comprende anche il Milan. L'allenatore dei Magpies ha parlato in conferenza delle condizioni di alcuni giocatori, soprattutto Tonali visto che è in attesa della sentenza sulla squalifica per il caso scommesse .

Newcastle-Dortmund, conferenza Howe

Eddie Howe ha parlato alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund: "È un'altra prova di alto livello. Questo gruppo è sempre stato così ed è bello parteciparvi. Sapevamo che sarebbe stato un esame duro per noi, questo è un periodo chiave. Abbiamo iniziato bene, ma non possiamo montarci la testa. È una partita fondamentale per il gruppo". Sulle condizioni della squadra: "Sandro Tonali è in forma e sta bene. Joe Willock si avvicina alla miglior condizione ogni giorno che passa e Sven Botman è ancora fuori. A parte questo siamo abbastanza simili a sabato". L'apello ai tifosi: "Ci aspetta una partita dura. La bellezza della partita del PSG è stato l'ambiente creato dai tifosi, ma dobbiamo dimenticare quel risultato. Cercate di creare quell'atmosfera ancora una volta".

Sui singoli: "Isak? Sono davvero contento di lui. La partita del West Ham, la sua ultima partita da titolare per noi, pensavo fosse eccezionale. Poi ha avuto un leggero problema all'inguine, ma penso che sia tornato in piena forma. Si è allenato molto bene in la preparazione a questo gioco". In chiusura sull'incontro con Keegan, ex giocatore del Newcastle: "Mi è davvero piaciuto. La possibilità di incontrarlo personalmente e parlare con lui è stata una cosa brillante. Ho potuto percepire la sua emozione nei confronti del Newcastle e l'emozione che tornava in lui dalle persone presenti nella stanza. Mi piacerebbe riaverlo indietro. qui in qualche modo così che anche i tifosi possano mostrare il loro apprezzamento".