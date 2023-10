Lazio, Sarri risponde ai tifosi del Feyenoord: "Meglio gli insulti che..."

ROTTERDAM (Olanda) - Dopo il pari con Provedel al 94' contro l'Atletico e il successo allo scadere targato Pedro in Scozia contro il Celtic la Lazio va alla ricerca di un'altra notte magica in Champions League a Rotterdam. Gli uomini di Sarri affrontano i campioni d'Olanda del Feyenoord e in conferenza stampa il tecnico biancoceleste presenta così il match: “La Lazio ultimamente ha fatto belle partite, non solo a Reggio Emilia. Il Feyenoord non ha niente in meno dell’Atletico Madrid. Sta segnando con una continuità pazzesca: dallo scorso anno quando hanno perso a Roma non hanno più perso per 22 partite. Erano già difficili da affrontare lo scorso anno e quest’anno forse sono anche migliorati”. Non ci saranno i tifosi al seguito della squadra, Sarri attacca: “Quando si pagano le forze dell’ordine e vengono prese queste decisioni non capisco perché si pagano. Io alle pene collettive non hanno senso, ognuno ha le proprie responsabilità. Se qualcuno sbaglia prende 5 anni di daspo e stop. Come si fa a vietare una trasferta a una famiglia?”.

Sarri e la risposta ai tifosi del Feyenoord

Tra Lazio e Feyenoord l'ultimo precedente risale alla scorsa stagione con la vittoria degli olandesi che è valsa l'eliminazione dalla competizione dei biancocelesti: “Questa è una partita diversa. Se bastasse l’esperienza si va quattro volte a Barcellona e la quinta si vince. Sappiamo quello che ci aspetta, noi dobbiamo avere una ferocia come approccio per non subire. Dovremo essere bravi a soffrire per poi creare le possibilità così come abbiamo fatto lo scorso anno. Sofferenza collettiva e cattiveria a livello mentale”. Lo scorso anno tensione tra il tecnico e i tifosi del De Kuip: “Meglio che offendano che tirino il piscio come lo scorso anno”. Poi un passaggio su Immobile e Guendouzi: "Non so di che stai parlando, sinceramente non leggo niente di quello che i tifosi dichiarano. Tanti hanno la faccia giusta per giocarla, vedremo domani chi scegliere. Adesso si può scegliere con serenità, le ultime due partite le abbiamo vinte con i cambi. In questo momento abbiamo tanti calciatori affidabili. Questo non vuol dire garanzie su prestazioni e risultato, io li vedo tutti i giorni e si può scegliere in modo abbastanza sereno”.