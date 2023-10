Sanchez-Calhanoglu, l'Inter supera il Salisburgo di misura. Ok anche il Bayern

Vittoria importantissima per l'Inter nel terzo turno della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri hanno battuto 2-1 il Salisburgo a San Siro e salgono al primo posto della classifica del gruppo D a quota 7 punti, mettendo in discesa la qualificazione agli ottavi di finale. La formazione di Simone Inzaghi ha sbloccato l'incontro al 19' minuto del primo tempo con la rete di Sanchez, al primo gol stagionale, e poi nella ripresa, dopo il momentaneo pareggio di Gloukh, è riuscita a tornare nuovamente in vantaggio con il rigore trasformato da Calhanoglu al 64'. Nel finale, anche un gol annullato dal Var a Lautaro Martinez per posizione di fuorigioco. Per l'Inter è un successo molto importante per il cammino in Champions.