Diretta Psg-Milan ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

Il Milan fa visita al Psg dell'ex Donnarumma nel terzo turno della fase a gironi di Champions League. La formazione parigina è seconda nel girone F con 3 punti dopo una vittoria e una sconfitta mentre la squadra di Pioli ha rimediato due pareggi (entrambi 0-0) nelle prime due giornate ed è terzo a quota 2. I rossoneri vengono dal ko casalingo in campionato contro la Juventus. "Le sensazioni sono di una partita importante. Purtroppo non siamo ancora riusciti a vincere, questo doppio confronto con il Psg sarà molto importante, mi auguro non sia decisivo. Spero e credo che questo girone si deciderà all'ultima giornata" ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match.