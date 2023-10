Ranking Uefa, classifica: la corsa per avere 5 club nella Champions 24/25

Ecco come avere cinque squadre italiane in Champions League

Una possibilità che non si avrà più solo in caso di vittoria di Champions o di Europa League ma in base ai risultati delle formazioni italiane nei tre tornei targati Uefa che andranno a determinare il ranking paese per paese. E in tal senso i successi di Inter e Napoli, rispettivamente contro Salisburgo (2-1) e Union Berlino (1-0), sono molto importanti. Tutto, dunque, dipende dal percorso europeo di Inter, Milan, Lazio e Napoli in Champions League, Atalanta e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference League. Se l'Italia riuscirà a piazzarsi nei primi due posti della classifica 2023-24 ecco che alla prossima Champions League potranno partecipare ben cinque formazioni della Serie A.