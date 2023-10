Brighton, De Zerbi: "Ajax, che storia! Ma la legge del calcio è un'altra..."

"Siamo in un momento difficile" ha detto Roberto De Zerbi alla vigilia della sfida contro l' Ajax in Europa League. Tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque uscite per il Brighton con l'ultima vittoria che è datata 24 settembre nella sfida di Premier contro il Bornemouth. Poi le partite perse contro Chelsea, Aston Villa e, ultima col Manchester City di Guardiola . In Europa la situazione vede la squadra di Albion all'ultimo posto con un solo punto conquistato, ecco perché la gara contro i lancieri è fondamentale per il futuro nella competizione. Nonostante questo, però, il gioco espresso ha permesso alla squadra di accrescere il suo valore.

Brighton-Ajax, conferenza De Zerbi

Roberto De Zerbi ha parlato della sfida contro l'Ajax: "La loro storia è incredibile. Sono in un momento difficile. Ma ogni anno giocano in Europa e giocano tre partite a settimana durante questo periodo. Ma è il calcio: se sei più bravo, vincerai la partita, che tu abbia la storia o meno. Ma sappiamo che sarà molto difficile". Sull'importanza della partita: "E' importante vincere domani, per i giocatori. Dobbiamo cercare di vincere ogni partita. In Europa League abbiamo sei partite e se vogliamo finire al primo posto dobbiamo vincere. Abbiamo una mentalità positiva, dobbiamo giocare mostrando la qualità dei giocatori e il gioco che ci ha portato in Europa".

Sui tifosi: "Non hanno bisogno di ascoltarmi. Sono molto importanti per i miei giocatori. Capiscono il momento in cui ci troviamo, ma so che saranno orgogliosi dei giocatori, che stanno lavorando più duramente della scorsa stagione perché vogliono competere alla maniera del Brighton in ogni partita. Siamo tristi quando perdiamo, vogliamo rendere felici i nostri tifosi qualunque sia la competizione". In chiusura sulle condizioni di alcuni giocatori: "Solly ha un infortunio molto duro e lo perderemo per un lungo periodo, Welbeck lo stesso. Dobbiamo andare avanti, lavorare di più e trovare una soluzione diversa".