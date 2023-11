Chi toglie la Champions al City? Le percentuali di Inter e Napoli

Ripetersi è la cosa più difficile, soprattutto in una competizione come la Champions League, dove a contendersi il trono ci sono tanti Re. Pochi hanno tenuto il trono saldo per più anni, il Real Madrid in tempi recenti. Guardiola con il Manchester City vuole riprovarci. Gli inglesi hanno una rosa ricca di talento e tutte le carte in regola per raggiungere l'obiettivo. Per Opta infatti sono nettamente i favoriti per la vittoria con il 32.4% di possibilità. Le altre? Hanno numeri più bassi e sono presenti anche due italiane, l'Inter e il Napoli, con un dato a favore dei nerazzurri.