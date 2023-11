Milano, scontri tifosi Milan-Psg e polizia: caos, accoltellati e feriti

MILANO - Scontri e tensioni alla vigilia della sfida di Champions League tra Milan e Psg in programma stasera alle 21 al Meazza. Un tifoso di 34 anni del Psg è rimasto gravemente ferito in una rissa (non sarebbe in pericolo di vita) tra supporter francesi e una cinquantina di tifosi rossoneri nella tarda serata di ieri nella zona dei Navigli. Nel tentativo di disperdere i francesi, sono rimasti feriti anche alcuni agenti della Polizia. Colpito da due coltellate, dalle prime ricostruzioni sembra una alla testa e a una gamba, è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale Policlinico di Mlano. La rissa è scoppiata mentre ancora ai tavoli erano presenti diverse persone, immediatamente fuggite.

Scontri alla vigilia di Milan-Psg: ecco cosa è successo

Nel corso del servizio serale disposto in centro città, la polizia ha fermato e identificato 73 cittadini francesi tifosi del Psg - ricostruisce la Questura -. Successivamente, alle ore 00.05, un gruppo di circa cinquanta persone, presumibilmente tifosi del Milan come appurato da testimonianze, è giunto dall'Alzaia Naviglio Pavese per dirigersi su Ripa di Porta Ticinese ove si trovavano i tifosi del Psg e si sono resi protagonisti di una serie di azioni violente per poi fuggire in via Argelati. Un tifoso francese è stato ferito in modo grave da due coltellate a una gamba ed è stato trasportato all'ospedale Policlinico. Per riportare la situazione alla normalità, in piazza XXIV Maggio si sono rese necessarie da parte delle forze dell'ordine alcune cariche di alleggerimento verso i tifosi francesi. In quei frangenti, un poliziotto è stato colpito a una gamba da un oggetto contundente riportando una ferita lacero-contusa, mentre un altro è stato colpito da un altro oggetto riportando una ferita al labbro. Il responsabile dell'ultimo ferimento è stato fermato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.