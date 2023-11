Inter, il Salisburgo sa come fermarti: “Se limitiamo quei due giocatori…”

"Imparare dalla gar d'andata per provare a mettere in difficoltà l'Inter". In sintesi è stato questo il pensiero di Struber alla vigilia della gara contro i nerazzurri. Nella gara di San Siro il risultato finale è stato di 2 a 1 per la formazione allenata da Simone Inzaghi con la prima rete di Sanchez e il rigore di Calhanoglu, ma in Austria la musica sarà ben diversa. Nonostante le diverse assenze il Salisburgo è pronto a dare battaglia per mantenere vivi e accesi i discorsi qualificazione. Dall'altra parte in dubbio Dumfries che si è fermato nel corso dell'allenamento ad Appiano. Alla vigilia ha parlato in conferenza il tecnico degli austriaci.

Salisburgo-Inter, conferenza Struber

Gerhard Struber ha analizzato la prossima gara contro l'Inter: "Dobbiamo giocare in modo aperto e libero per metterli in difficoltà. Dovranno funzionare tantissime cose perché abbiamo la possibilità di portare punti a casa e sappiamo come poterli disturbare. Ci proveremo. Sicuro non dovremo dare loro tempo e spazio perchè giocatori come Barella e Calhanoglu hanno grande tecnica. Dalla nostra parte potremo contare anche sul supporto di 30 mila tifosi". Su Arnautovic: "Ci adattiamo al loro gioco. Hanno un grande attacco con Thuram e Lautaro anche. Lui ha ricoperto ruoli importanti in Nazionale e sono contento sia di nuovo a disposizione del suo allenatore e del Ct". Sugli infortuni: "Fernando potrebbe recuperare ed essere tra i convocati. Per Solet valuteremo". In chiusura sul futuro di Konaté: "Non ho letto delle voci che circolano. Non mi stupisce possa piacere ad altri club ma ora gioca con noi".