Inzaghi, conferenza Salisburgo-Inter: "Sanchez titolare, Lautaro forse..."

"Sappiamo dell'importanza della gara e sappiamo che abbiamo di fronte un avversario che ha dimostrato il suo valore già a San Siro, una squadra fisica che corre tanto con ottimi giocatori, domani qui nel loro stadio sarà difficile perché qui ci abbiamo già giocato, conosciamo il calore del tifosi e dovremo fare una partita da grande Inter. Una squadra di rispetto che in Champions ha sempre fatto bene e sa giocare queste partite". Lo ha spiegato Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Salisburgo-Inter di Champions League .

Sulle assenze: "Abbiamo una rosa ricca a disposizione, devo cercare di utilizzarla il più possibile. In ogni partita devo fare delle scelte, domani sicuramente ci sarà qualche cambiamento ma deve essere una grandissima risorsa, non un problema fare la formazione iniziale".

Sul Salisburgo: "Il Salisburgo vince il campionato ogni anno, fa sempre la Champions, ha ottimi giocatori, un ottimo allenatore, è una squadra organizzata, avremo delle difficoltà anche domani ma dovremo uscirne tutti insieme. A San Siro non abbiamo approcciato bene, abbiamo fatto fatica a entrare in campo, abbiamo sbagliato più del solito, ma una volta entrati in partita abbiamo fatto un ottimo finale di primo tempo e un ottimo secondo e abbiamo meritato la vittoria. Domani qui sarà ancora più difficile. Servirà tecnica, fisicità, abbiamo toccato con mano il Salisburgo, loro sono una squadra fisica e tecnica.Dovremo essere bravi, ci vorrà la migliore Inter. Lo sappiamo, ne abbiamo parlato, cercheremo di mettere in campo una partita importante". Poi, sulle scelte di formazione, ha dichiarato ai microfoni di Sky: "Sto valutando insieme ad altri giocatori. Sicuramente avrà spazio dall'inizio Sanchez perché sta facendo molto bene, valuterò se con lui Lautaro o Thuram. Recuperiamo Arnautovic che ha fatto i primi due allenamenti con la squadra, è un recupero importante e ci darà una grande mano anche lui".