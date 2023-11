Il Dortmund non aiuta il Milan. Barcellona ko, impresa Shakhtar

Nei match del pomeriggio di Champions League non sono mancate le sorprese. Nel gruppo F, dove questa sera il Milan affronterà il Psg , il Borussia Dortmund si è imposto in casa contro il Newcastle con il risultato di 1-0. Apre la sfida la rete di Fullkrug al 26' su assist di Sabitzer , con i padroni di casa che trovano il raddoppio con un contropiede gestito e concluso alla perfezione da Brandt . Per i rossoneri sarebbe stato decisamente meglio un pareggio: in attesa della sfida di San Siro attualmente il Borussia Dortmund è primo con 7 punti, il Psg secondo a 6, il Newcastle terzo a 4 e il Milan ultimo con 2 punti.

Shakhtar Donetsk-Barcellona 1-0

Nell'altra sfida del pomeriggio il Barcellona esce sconfitto a sorpresa dal match contro lo Shakhtar Donetsk. Agli ucraini basta la rete segnata da Sikan al 40'. La squadra di Xavi ha dominato in lungo e in largo il possesso palla, cercando con insistenza il gol del pareggio ma trovando davanti a sé una difesa organizzata che non ha lasciato grandi spazi agli avversari, troppo disordinati in fase offensiva. I blaugrana restano comunque primi nel gruppo H con 9 punti, ma iniziano a sentire la pressione delle inseguitrici. Questa sera il Porto, impegnato in casa contro l'Anversa, potrebbe infatti agganciare i catalani.