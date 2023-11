Manchester United, Ten Hag: "Hojlund si è integrato bene ma va aiutato..."

Erik ten Hag ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Copenaghen-Manchester United, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League (gruppo A). Ten Hag ha confermato che Rashford e Maguire sono entrambi disponibili per la partita: "Maguire è stato sottoposto a un protocollo di controllo per commozione cerebrale sia durante sia dopo la partita in trasferta con il Fulham. Casemiro e Lisandro Martinez torneranno a disposizione prima di Natale".