Capello tira in mezzo Allegri sulla Champions di Milan e Lazio: “Hanno vinto…”

È stata una serata magica per il calcio italiano: Milan e Lazio sono uscite vittoriose dai due impegni di Champions League. I rossoneri hanno battuto 2-1 il Psg, mentre i biancocelesti si sono imposti per 1-0 sul Feyenoord. Al termine delle sfide, Stefano Pioli e Maurizio Sarri sono intervenuti ai microfoni per commentare le prestazioni delle due squadre. In entrambi i casi, i tecnici hanno affermato di aver voluto lasciare volontariamente il possesso palla agli avversari. Dagli studi di Sky Fabio Capello ha infatti commentato: "Stasera Lazio e Milan hanno vinto con la tattica di Allegri".

Capello loda il Milan e il pubblico del Meazza A proposito dei rossoneri, autori di una grandissima prestazione e capaci di ribaltare il momentaneo vantaggio ospite firmato da Skriniar grazie alle reti di Leao e Giroud, ha detto: "Dov'era finito questo Milan nelle ultime settimane? Bellissimo. Leao è stato spettacolare, ma tutti sono stati grandi. Complimenti a Pioli che ha messo in campo una squadra molto motivata. San Siro è stato straordinario sotto tutti gli aspetti, i tifosi sono stati non il 12°, ma il 13° uomo in campo. Partita indimenticabile del Milan". Leao in rovesciata! Ma il gesto verso i tifosi Milan dopo il gol sorprende

Capello sulla Lazio e la mancanza di Milinkovic-Savic Alla Lazio, invece, è bastato il 200° gol di Ciro Immobile nel finale di primo tempo per sbarazzarsi del Feyenoord. I biancecelesti hanno fin qui segnato 10 reti in meno rispetto allo scorso anno: "Milinkovic-Savic era un punto di riferimento - sottolinea Capello -. Ha qualità e forza fisica, metteva in difficoltà gli avversavi. Sapeva servire i compagni e senza di lui la Lazio sta soffrendo, sta provando a giocare come lo scorso anno ma sta soffrendo in zona gol".

