Leao e Giroud show, Calabria limita Mbappé: le pagelle di Milan-Psg

Maignan 6.5

Decisivo in uscita bassa su Mbappé al 15' e fortunato in due occasioni: la traversa di Dembelé al 27' pt e il palo di Lee al 44' st.

Calabria 7

Deve vedersela con Mbappé, non l'ultimo degli arrivati. Lo perde fisiologicamente in un paio di occasioni nel primo tempo e una volta nella ripresa. Per il resto dedizione e attenzione.

Tomori 7

Anticipato da Marquinhos nell'azione dell'1-0, si riprende con una prestazione di alto profilo.

Thiaw 6.5

Deciso nell'uno contro uno evitando di farsi giocare nell'anticipo dai velocisti parigini.

Theo Hernandez 7

Primo tempo con qualche fatica, cercando l'accelerazione. Nella ripresa il cross per il capoccione di Giroud.

Reijnders 6.5

Deciso nel contrasto, pronto a ribaltare il fronte del gioco.

Musah 6.5

Aiuta molto Theo in fase difensiva, puntuale a dare fastidio al portatore di palla avversario. Ammonito, salterà il Dortmund.

Pulisic 6

Poco ficcante nella fase offensiva, sacrificandosi tantissimo in quella difensiva.

Loftus-Cheek 8

Calcia alto al 6' e perde Skriniar sul gol, un inizio horror che non lo condiziona. Vertice alto di centrocampo, adoperando fisico e tecnica per progressioni impressionanti che hanno mandato in crisi il Psg.

Leao 7.5

La serata lo ispira e lo si vede al di là del gol, nato da una sua cavalcata prepotente con rovesciata dopo la conclusione respinta di Giroud. Cerca la verticalità senza esitazioni, attento anche a difendere.

Okafor (40' st) 6.5

Entra e costringe subito Donnarumma a una parata salva-risultato.

Giroud 7

Duello senza esclusione di colpi con Skriniar, da una suo tiro nasce l'1-1. E nel secondo tempo la specialità della casa, con un colpo di testa in sospensione.

All. Pioli 7.5

Cambia l'assetto riproponendo il 4-2-3-1 “pesante”. Ma quello che conta di più è il lavoro fatto sulla testa dei suoi, dopo la serataccia con l'Udinese.