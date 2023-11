Pepe supera Totti: è il marcatore più anziano della Champions League

Dopo il record di calciatore di movimento più anziano della Champions League, Pepe diventa anche il marcatore "più vecchio". Il difensore ex Real Madrid, infatti, ha firmato il 2-0 del Porto sull'Anversa a 40 anni e 254 giorni superando così Francesco Totti, in gol contro il Cska Mosca il 25 novembre 2014 a 38 anni e 59 giorni. Il portoghese diventa così il primo Over 40 ad inserire il proprio nome sul tabellino dei marcatori nella coppa dalle grandi orecchie. A chiudere il podio di questa speciale classifica è invece Ryan Giggs, a segno con il Manchester United contro il Benfica il 15 settembre 2011 all'età di 37 anni e 290 giorni.