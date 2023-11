Napoli-Union Berlino, caos ultras e guerriglia urbana sfiorata: 11 arresti

NAPOLI - Dopo le tensioni a Milano prima della sfida tra Milan e Psg, tafferugli anche a Napoli, dove gli azzurri di Rudi Garcia ospitano alle 18.45 l'Union Berlino di Leonardo Bonucci. Alla vigilia del match, valido per il quarto turno della fase a gironi di Champions League, undici supporter tedeschi dell'Union Berlino sono stati arrestati in flagranza dalla Digos di Napoli per i gravi disordini avvenuti nel centro città e nei confronti dei quali saranno emessi altrettanti Daspo internazionali con procedura d'urgenza. Si tratta di appartenenti ai gruppi ultras più oltranzisti della tifoseria della squadra tedesca, nonché della tifoseria del Borussia Monchengladbach, storica rivale di quella partenopea e gemellata con l'Union Berlino. La Polizia di Stato contesta loro il reato di devastazione e per loro è in arrivo il Daspo internazionale.