La Real Sociedad contro i tifosi del Benfica: "Vergognatevi". Cosa è successo

Caos fuori dal campo durante Real Sociedad-Benfica . Gli spagnoli e i portoghesi sono in campo nella sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League , ma in prossimità dello stadio la situazione è decisamente pesante.

Real Sociedad-Benfica, cosa è successo fuori dal campo

Nonostante la squadra portoghese avesse chiesto ai suoi quasi duemila tifosi di mantenere un comportamento irreprensibile in Spagna dopo i disordini causati nella trasferta contro l'Inter della scorsa stagione, gli ultras sono andati alla ricerca dei tifosi della squadra di casa provocando il caos assoluto in Plaza De Armerías e non solo. Le immagini degli scontri sono diventate subito virali e dai filmati si possono notare sedie, tavoli e bastoni utilizzati come armi oltre ad atteggiamenti ancora più vergognosi: un video mostra infatti alcuni tifosi del Benfica continuare a picchiare un tifoso già a terra. Su quanto accaduto si è espresso anche l'account ufficiale della Real Sociedad, che con un tweet ha scritto: "Vergognatevi tifosi del Benfica".