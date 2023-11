Bonucci e l'Union si fermano a 12: Fofana risponde a Politano, pari a Napoli

Bonucci e l' Union Berlino frenano il Napoli al Maradona dopo dodici sconfitte consecutive tra Bundesliga e Champions League . I tedeschi strappano un prezioso pareggio grazie alla rete di Fofana a inizio secondo tempo e portano a casa il loro primo punto della competizione. Il Napoli parte bene nel primo tempo subito alla ricerca del gol del vantaggio. Dopo diverse occasioni, la squadra di Rudi Garcia trova il gol di vantaggio con Anguissa che appoggia in rete una sponda di Di Lorenzo ma l'arbitro annulla su chiamata del Var per un fallo del capitano del Napoli. Il gol del vantaggio arriva comunque con Politano al 39° che devia fortuitamente con la clavicola un cross basso di Mario Rui. Nella ripresa arriva inaspettatamente il pari dell' Union Berlino : contropiede micidiale dei tedeschi finalizzato da Fofana che mette in porta una respinta corta di Meret . Il Napoli cerca con insistezza il gol della vittoria esponendosi alle ripartenze dei tedeschi, rischiando anche di subire la rete del ko in diverse occasioni. Con questo pareggio, i partenopei consolidano il secondo posto alle spalle del Real Madrid capolista.

Tris della Real Sociedad, Benfica eliminato

La Real Sociedad liquida la pratica Benfica già nel primo tempo: nel giro di dieci minuti, i baschi passano prima in vantaggio con Merino e poi raddoppiano con Oyarzabal. Il Benfica non reagisce e al 15° arriva il tris ancora di Merino che viene però annullato dal Var per un fallo di mano. Ma il 3-0 non tarda ad arrivare: al 21° ci pensa Barrenetxea su assist ancora di uno scatenato Merino. I portoghesi non sembrano essere scesi in campo e al 29° la Real Sociedad potrebbe calare il poker su rigore ma Mendez spreca tutto. Nel secondo tempo il Benfica accorcia subito le distanze con Rafa Silva al 50° su assist di Otamendi, disastroso oggi in fase difensiva. In classifica la Real Sociedad mantiene il primo posto nel girone a quota 10 punti mentre il Benfica resta fanalino di coda ancora a quota zero e già matematicamente eliminato dalla Champions League.