Garcia: "Deluso dal risultato, non dalla prestazione. Napoli sfortunato"

Rudi Garcia ha commentato ai microfoni di Sky il pareggio interno del Napoli contro l'Union Berlino nella quarta giornata della Champions League. Il tecnico francese ha dichiarato: "Sapevamo che l'Union Berlino è una squadra di contropiede, fastidiosa sui calci piazzati ma questo l'abbiamo gestito bene. Abbiamo sbagliato un corner in nostro favore, ci siamo fatti prendere dal fatto che fosse possibile fare gol, non pensando a coprirci le spalle. L'unica cosa negativa di stasera è questa situazione. Ma non dobbiamo essere alla portata di un gol per l'avversario, bisogna fare almeno il secondo con tutto ciò che creiamo e vincere la partita". Garcia ha poi aggiunto: "Spero sia un caso che non riusciamo a sbloccarci al Maradona. Dobbiamo vincere al più presto, abbiamo l'opportunità di farlo domenica. Nessuna gara è facile, lo sapevamo già prima di questa gara. Non farà facile neanche con l'Empoli. Dobbiamo recuperare per avere fisicità ed energia e continuare la striscia in campionato prima della sosta".