Inzaghi: "La qualificazione è un grande orgoglio. Ora tre trasferte difficili"

Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Prime Video la vittoria dell'Inter sul campo del Salisburgo decisa dal rigore di Lautaro Martinez. Il tecnico nerazzurro ha dichiarato:"Indipendentemente da chi è entrato, abbiamo fatto un'ottima partita contro una squadra dai valori fisici mai visti, giovanissima e che corre tanto. Siamo stati molto bravi e negli ultimi venti minuti abbiamo controllato". Poi su Lautaro e Calhanoglu ha aggiunto: "Per noi Lautaro è importantissimo. Ha sempre tantissima voglia, inizialmente è stato in panchina poi ha fatto bene. Però penso che abbiano fatto un ottimo lavoro Sanchez e Thuram. Calhanoglu? "Abbiamo optato per farlo venire vicino all'azione, con lui facevamo l'azione costruendo a quattro. Era giusto dilatare i loro giocatori costringendoli ad aprirsi".